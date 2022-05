As primeiras palavras de Carvalhal depois de anunciada a saída do Braga

Declarações de Carlos Carvalhal ao canal do Braga no dia em que foi oficializada a saída do comando técnico, após dois anos.

Despedida: "Na altura em que fizemos o contrato fizemos quase um pacto entre os dois. O presidente comprometeu-se a dar as melhores condições no sentido de proporcionar um bom trabalho. Isso foi visível naquele período mais turbulento, em dezembro/janeiro, quando veio defender a equipa técnica e disse que ficaria até final. Tudo o que se prontificou a fazer, fê-lo na totalidade. Creio que fizemos a mesma coisa nestes dois anos. Quando assinámos o contrato, o presidente traçou objetivos altos, conseguimos vencer a Taça, fomos a duas finais, valorizámos jogadores, apostámos forte na formação. Cumprimos na íntegra."

Balanço: "Ambos estamos satisfeitos por tudo ter corrido muito bem. No fundo, estes dois anos para mim foram de crescimento, a exigência do Braga faz-nos crescer. Ter realizado isto no clube do meu coração foi inesquecível, marca-me para o resto da vida. Estou extremamente grato ao presidente, staff e adeptos."

Futuro do Braga: "O Braga vai continuar a lutar por objetivos altos, continua a crescer de forma espetacular e vai continuar a fazê-lo. Vou estar muitas vezes na bancada a torcer pela equipa."

Agradecimento: "Vamos provar que Braga é uma boa mãe e não apenas uma boa madrasta. Senti-me muito bem tratado e acolhido nestes dois anos. Muto obrigado a todos os adeptos, jogadores, presidente e staff."