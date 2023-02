Declarações de Bruma após o bis no triunfo do Braga sobre o Famalicão, 4-1, na 19.ª jornada da Liga Bwin.

Bruma, reforço do Braga no mercado de inverno, estreou-se este domingo ao serviço do emblema minhoto, e logo a ajudar com um bis ao triunfo por 4-1 sobre o Famalicão.

Após a partida, o internacional português mostrou-se bastante feliz, depois de receber o prémio de homem do jogo, admitiu que não é fácil ficar sem jogar durante tanto tempo e fez alguns agradecimentos.

"Estou muito feliz. Não é fácil passar muito tempo sem jogar, mas graças a Deus estou de volta. Estou muito feliz por isso. Muito obrigado aos meus companheiros, obrigado pela vitória. Há que continuar, trabalhar, jogo a jogo, melhorar, continuar a dar tudo e ajudar o Braga a atingir os objetivos esta época. Estou muito feliz e obrigado a todos", afirmou à Sport TV.