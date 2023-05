Artur Jorge, treinador do Braga

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, na antevisão ao jogo com o Santa Clara, marcado para as 18h00 de domingo.

Não espera facilidades do Santa Clara: "Precisamente pela posição que ocupa, antevejo uma equipa que vai tentar tudo para fugir à despromoção. Temos a responsabilidade e a ambição de em todos os jogos termos muitas coisas ainda para ganhar. Se o fizermos, amanhã ficaremos mais próximos de atingir os nossos objetivos".

Jogo com o Benfica e a formação: "Relativamente ao jogo anterior, a minha análise, mais a frio, de facto poderíamos ter feito mais, porque podemos fazer sempre mais do que aquilo que

fazemos em cada jogo. Quanto à aposta na formação, tentamos ser o mais equilibrados possível. Fazer dois minutos na equipa principal, para mim não é uma aposta verdadeira. Até porque jogar no Braga hoje em dia não é fácil".

Ricardo Horta e Bruma: "A eleição de Ricardo Horta como jogador do mês da I Liga é um sinal de satisfação para mim. Até porque abril foi um mês muito consistente para nós. Ganhámos todos os jogos da Liga. É um prémio justíssimo para um jogador que acrescenta valor e ambição, nos jogos como nos treinos. Quanto ao Bruma, foi uma aposta nossa, desta equipa técnica, neste mercado de inverno, e o desempenho dele correspondeu. Portanto, enquanto treinador gostava de poder contar com o Bruma na próxima temporada".