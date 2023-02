Artur Jorge, Vitinha e a arbitragem: "Não fomos os únicos a poder fazer melhor"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, em conferência de imprensa após a goleada sofrida frente ao Sporting, 5-0, em Alvalade, em jogo da 18.ª jornada da Liga Bwin.

Arbitragem: "No início da segunda parte sofremos um golo depois de uma falta sobre um jogador nosso. É mostrado depois um vermelho de forma exagerada. Já vi, hoje inclusive, coisas não muito diferentes. Podíamos e devíamos ter feito melhor, mas não fomos os únicos. A partir da expulsão as coisas ficam mais difíceis para nós e consecutivamente mais fáceis para o Sporting."

Quanto pesa a goleada? "Pesa-me perder o jogo, essencialmente isso. Não muito mais do que isso, mas não ter a possibilidade de poder continuar a ganhar e o facto de não conseguirmos dar mais uma alegria aos nossos adeptos, que numa situação difícil estiveram cá a apoiar, e acabam por fazer a viagem de regresso com um resultado que não queriam, como nós. É isso que fica. O resultado e termos perdido o jogo e um ponto comparativamente com o início da primeira volta."

Ricardo Horta: "O Ricardo já não esteve no último jogo por estar lesionado."

Vitinha no Marselha: "Vitinha é a maior venda do Braga. É um ativo nosso que foi potenciado, no desempenho desportivo e neste momento do ponto de vista O mercado terminou ontem [terça-feira] e portanto não falaremos mais sobre ele."

Equipa vai do 8 ao 80? "Eu diria que a equipa é constante. Uma equipa que faz 40 pontos na primeira volta, só uma equipa constante é que consegue lá chegar. Dez vitórias e duas derrotas, demonstra alguma constância. Neste jogo já expliquei o que na minha opinião são os factos que condicionam e fazem com que este resultado aconteça."