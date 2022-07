Artur Jorge vai fazer cortes no plantel do Braga depois do estágio no Algarve

Artur Jorge viajou com 30 atletas, mas quer trabalhar com um grupo mais curto. E hoje (19h00) há um jogo para espreitar. Abundância de opções para o centro da defesa e do meio-campo pode originar cortes do treinador. Plantel viajou ontem à noite de avião para o Algarve, metade dele oriundo da formação.

O estágio do Braga no Algarve, na zona de Portimão, arranca hoje e vai ajudar a definir a configuração final do plantel para atacar a época 2022/23. Artur Jorge está a trabalhar, nesta altura, com 30 jogadores, quatro deles guarda-redes, e pretende um grupo mais curto, isto é, com 22 ou 23 atletas e ainda os guardiões, o que pressupõe um corte de três ou quatro unidades à composição atual.

Com três jogos calendarizados para o período de estágio (Middlesbrough já hoje e depois Bornemouth e Portimonense), o rendimento dos jogadores vai ajudar o treinador arsenalista a tomar decisões.

Artur Jorge tem, por exemplo, cinco centrais, um número que pode parecer excessivo para atuar com um sistema de quatro defesas, desenho até agora sempre utilizado nos jogos de preparação.

Desta maneira, Bruno Rodrigues e Gui lutam, aparentemente, por um lugar no grupo, embora a colaboração com a equipa B, com chamadas constantes de jogadores, faça também com que o plantel principal não tenha necessariamente uma configuração definitiva. Para o lado esquerdo da defesa, o treinador tem Sequeira, Borja e Moura, se bem que este último possa ser utilizado um pouco mais à frente, pelo que não haverá neste caso um problema de excesso de opções. O mesmo já não se pode dizer da zona central do meio-campo, com seis unidades para dois lugares.

No grupo que viajou ontem à noite para o Algarve, de avião, destaque ainda para o peso da formação bracarense nas opções à disposição de Artur Jorge. Isto porque metade do plantel, ou seja, 15 jogadores, é oriundo dos escalões de formação; a defesa e o meio-campo absorvem uma grande parte dessas unidades.

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá, Hornicek e Bernardo;

Defesas: Víctor Gómez, Fabiano, Tormena, Paulo Oliveira, Niakaté, Guilherme, Bruno Rodrigues, Sequeira, Moura e Borja

Médios: Al Musrati, Gorby, Castro, André Horta, Lucas Mineiro, Schurrle, Iuri Medeiros, Hernâni, Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló e Roger;

Avançados: Abel Ruiz, Mario González, Dinis Rodrigues, Ricardo Horta e Vitinha.