"Artur Jorge vai bater recordes no Braga e até conseguir uma dobradinha nas taças"

Fransérgio considera que o técnico sucessor de Carlos Carvalhal "tem tudo para dar certo" e até aposta numa dobradinha nas taças.

Bastaram cinco jogos ao comando da equipa principal do Braga, em 2019/20, para Artur Jorge causar impacto com efeitos futuros. A equipa ultrapassaria o Sporting no campeonato, assegurando o terceiro lugar, e no último ato dessa impressionante ponta final ainda bateria o FC Porto por 2-1, com golos de Ricardo Horta e Fransérgio.

Dois anos volvidos, o mesmo Fransérgio, atualmente ao serviço do Bordéus, aplaude a promoção do ex-treinador interino. "É a prova de que o Braga não revela somente bons jogadores, também projeta treinadores. E o presidente António Salvador confia muito nos profissionais da academia do clube. O Abel Ferreira, o Rúben Amorim também saltaram de lá para a equipa principal. Isso é muito positivo para o Braga e para o futebol português. O Artur Jorge tem tudo para dar certo. Conhece muito bem a casa e aqueles jovens que se destacaram nesta época. Quase todos foram treinados por ele", comentou, em exclusivo a O JOGO, o médio brasileiro.