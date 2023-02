Artur Jorge: "Teremos de ser muito melhores que no primeiro jogo com o Benfica"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, na antevisão do jogo com o Benfica, nos quartos de final da Taça de Portugal, às 20h30 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga

Antevisão: "Acreditar, acredito, aliás é essa a mensagem que passo aos meus jogadores é nós podermos a igualar a ambição do primeiro jogo, esse será o ponto comum a destacar aqui. Termos a ambição de poder ganhar, teremos de ser melhores do que no primeiro jogo, teremos de ser muito muitas capazes, mais competentes e ter esta ambição. A felicidade dá muito trabalho, teremos de procurar essa felicidade com trabalho."

Que Benfica espera? "Um Benfica muito forte, que e é líder do campeonato, uma equipa reconhecidamente tem muitos valores individuais e tem sido muito competente coletivamente. Procurarei contrapor uma equipa recheada de muita qualidade individual, um coletivo e uma equipa unida, forte e comprometida."

Apoio: "É um fator de extrema motivação também quando nos encontramos suportados pelos nossos adeptos. Temos tido a felicidade este ano, creio também fruto daquilo que temos conseguir fazer enquanto desempenho, temos tido das melhores épocas em termos de assistência média no nosso estádio, das mais altas dos últimos anos, tudo isso se deve à resposta que a equipa tem dado nos jogos e em resultados, à vertigem que tem colocado em todos os jogos, criando grande espetáculos, eu acredito que amanhã será mais um jogo com essas características e espero ter muitos adeptos do lado e ter esse elemento extra."