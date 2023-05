Artur Jorge: "Tenho contrato com o Braga, a partir daí..."

Espero ver jogadores mais próximos das seleções", reagiu Artur Jorge a respeito de um regresso de Ricardo Horta e uma estreia do guarda-redes Matheus

Artur Jorge foi curto a reagir a um alegado interesse do Olympiakos visando a próxima temporada. "Tenho contrato com o Braga, a partir daí...", fechou o tema o técnico dos guerreiros, abordando a forte valorização alcançada pelos jogadores e também por ele ao longo da época.

"Isto é consequência do nosso trabalho. A valorização dos jogadores é mais notada pelo rendimento em alguns jogos. Temos vários atletas a fazerem a melhor época de sempre, em golos, jogos jogados e minutos. Há aqui dados que dizem que todos temos saído valorizados. Espero ter alguns jogadores mais próximos das seleções, pois é um passo normal e sequencial. O treinador sai beneficiado como os jogadores pela temporada que está a ser feita. Mas estamos apenas preocupados com o coletivo e com o nosso registo enquanto equipa dentro dos nossos objetivos. É desta forma que queremos atacar esta fase final, estes últimos três jogos para que, no fim, todos saiam satisfeitos", frisou.