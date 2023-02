Artur Jorge: "Temos de saber lidar e não fazer um grande drama..."

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após a goleada sofrida em casa, por 4-0, com a Fiorentina, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Conference League.

Braga estava a crescer na segunda parte: "Conseguimos crescer e crescemos, mesmo com o 2-0 nós tivemos ainda uma reação dos jogadores, a tentar lá chegar, e depois íamos ficando mais expostos, contra uma equipa onde a qualidade estava lá toda, que nos fez pagar os erros que cometemos, não só coletivos como individuais, o que acabou por deitar por terra aquilo que fosse a possibilidade de discutirmos o resultado."

Dois golos sofridos na sequência de lançamentos laterais. Deixa-o amargurado? "Deixa. São os tais erros que digo que cometemos, são erros que nestas competições e com equipas deste nível se pagam muito caro. Pagámos caro, com golos. São momentos em que não podemos permitir ocasiões de golo. Quando há mérito do adversário, muito bem, mas não pode existir mais demérito nosso do que propriamente mérito do adversário. Agora, temos de saber lidar com isto e não fazer disto um grande drama. Temos de nos concentrar no que fizemos bem, o que fizemos de menos bem para termos a capacidade de corrigir e focar. Hoje o que quero é começar a pensar no Arouca, não pode ser de outra forma. O campeonato está já aí e temos de voltar ganhar já no domingo, frente ao Arouca."

Eliminatória praticamente perdida: "Não vale a pena estarmos a esconder que a eliminatória está muito difícil. 4-0 é um resultado muito pesado, muito difícil de reverter. Temos de ter a capacidade de avaliar as nossas reais possibilidades, que nesta altura são muito poucas. Temos de ser frios nesta análise, porque hoje deitámos tudo a perder com o resultado que tivemos."