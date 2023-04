"Artur Jorge tem tudo para atingir outros patamares"

Pizzi deu entrevista à Next TV, a primeira desde que regressou ao clube onde estivera entre 2007 e 2011

Tem muitos jogos no campeonato português [286], conhece bem esta realidade, o que é que tem procurado trazer para o grupo, para o balneário e para o clube?

"Acima de tudo, transmitir um pouco da minha experiência, daquilo que é meu valor, dentro e fora do campo, procuro ajudar os mais jovens, temos aqui no Braga jovens com muita qualidade que podem chegar a patamares ainda mais superiores. Eu acho que um dos meus principais papéis, dentro e também fora do campo, é tentar ajudar os mais jovens a conquistar coisas boas, a treinarem a cada dia mais forte, a superarem-se a si mesmo, para depois, no final, ser o Braga que usufrui do seu valor e da sua qualidade. Dentro do campo é tentar dar o máximo em cada treino e em cada jogo, com a minha qualidade e experiência. Como digo desde o meu primeiro dia, sou apenas mais um para ajudar o Braga a conquistar títulos, que é o mais importante."

Como é que tem sido trabalhar com Artur Jorge?

"Tem sido uma experiência muito positiva. É um treinador jovem, que está agora a dar os primeiros passos a nível de I Liga, e tenho a certeza que tem tudo para crescer, ser ainda melhor e chegar a outros patamares. Desde que cheguei que estou muito contente com o míster, com a sua equipa técnica, que é também fantástica. Trabalham de uma forma muito positiva, os treinos são muito bons, competitivos, o que dá a todos nós, dentro do balneário, uma competitividade saudável. Tem tudo para, neste momento, ajudar o Braga e, quem sabe, no futuro ir para outros patamares."

A nível de sistema tático a equipa tem-se posicionado mais num 4x2x3x1, outras vezes também num 4x4x2. Como é que se tem encaixado na equipa?

"Tem sido fácil. Identifico-me bastante com a maneira como jogamos, de posse, de toque, muito jogo entre linhas. Um dos sítios onde gosto mais de jogar é entre linhas, seja no meio, à direita ou à esquerda. Tenho-me encaixado bem, o objetivo é sempre melhorar, também a nível físico, porque vim de um campeonato onde a competitividade não era a mesma. Por isso, neste momento já me sinto muito bem fisicamente e com muita vontade de continuar a ajudar a equipa."