Artur Jorge: "Sporting? Esta será uma das três finais que espero ter nesta competição"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Sporting (segunda-feira, 20h15), em Alvalade, a contar para os quartos de final da Taça da Liga.

Ambição: "Por ser um jogo a eliminar, em que a margem de erro é zero, vamos encará-lo com confiança e determinação, respeitando muito o Sporting. Temos de ter a ambição e a coragem necessárias para tentarmos vencer em casa do Sporting, de modo a entrarmos na Final Four da Taça da Liga."

O empate entre o Braga e Sporting no começo da época: "Foi um grande espetáculo de futebol, com as duas equipas a jogar de uma forma aberta, a querer ganhar o jogo. Acredito que será isso que vai verificar-se amanhã e até acho que as duas equipas estarão melhores. Espero que seja um bom espetáculo, cativante para quem nos vai ver, e contamos ganhar."

O peso do fator casa para o Sporting e o regresso de Ricardo Horta: "Esta será uma das três finais que espero ter nesta competição. Vamos ter um Braga confiante na abordagem ao jogo, a procurar ser melhor do que o adversário. Vamos poder juntar o Ricardo Horta a esse jogo: chegou bem e está na lista de convocados."

O Braga só somou vitórias na fase de grupos: "A ambição é grande, queremos ganhar a competição. Antes disso, teremos que ter o mérito de entrar na Final Four. A nossa estratégia depende muito daquilo que formos capazes de fazer, embora conhecendo muito bem o Sporting, que também nos conhece bem. Vamos jogar com determinação e coragem para podermos ser melhores do que o adversário". "Aquilo que fizemos na fase de grupos ajuda imenso. Vencemos os três jogos, marcámos seis golos e não sofremos nenhum. O Sporting também não sofreu, pelo que estamos perante duas equipas muito competentes do ponto de vista defensivo. Vamos com um ânimo positivo para um bom jogo."

Pressão depois do afastamento da Liga Europa? "Não haverá de todo. Não faz sentido comparar competições. Temos que olhar somente para a Taça da Liga, esta é só uma das competições em que estamos inseridos e queremos dar boas respostas."

Baixa por lesão: "Gorby está de fora."