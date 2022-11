Artur Jorge: "Somos a única equipa com dez pontos que fica pelo caminho"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após o triunfo sobre o Malmo (2-1) na 6.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa

Classificação: "Fizemos o que era a nossa parte, hoje, mas não fomos capazes de poder ter feito mais para chegar à situação de não depender de terceiros, que é sempre muito ingrato, e quando assim é a situação assume alguma desilusão. Fizemos 10 pontos, marca que iguala a do ano passado, mas não conseguimos continuar na prova ou disputar o 'play-off', como na época passada. Somos a única equipa com dez pontos que fica pelo caminho, em todos os outros grupos seria suficiente para passar. Temos que nos focar já no campeonato e, mais tarde, no registo da Liga Conferência."

Reajustar objetivos na Liga Conferência: "Não temos outra alternativa que não reajustar esses objetivos. Nos jogos com o Saint-Gilloise em casa e fora, um por infelicidade e outro por menor competência, ficámos aquém das nossas expectativas. Temos que nos reajustar de forma muito serena. Vai ser um 'play-off' com equipas de grande valia, vamos continuar a competir ao mais alto nível, com a mesma ambição e perceber que vamos defrontar grandes equipas e lutar por ser melhores."

Análise ao jogo: "O jogo foi sempre controlado por nós, na primeira parte tivemos mais tempo no meio-campo ofensivo, o adversário jogou na proximidade da sua grande área, tivemos que ter paciência para criar espaços e finalizar, mas não fomos eficazes."