Artur Jorge sobre o Panathinaikos: "Lutará pelo título no seu país..."

Artur Jorge promete Braga "recheado de determinação e ambição" frente ao Panathinaikos

Um Braga "recheado de determinação e ambição" quer vencer, na quarta-feira, o Panathinaikos, em casa, e ganhar uma vantagem importante no play-off da Liga dos Campeões de futebol, disse hoje o treinador, Artur Jorge.

Na terceira pré-eliminatória, os minhotos eliminaram os sérvios do Backa Topola, com um resultado agregado de 7-1 (3-0 em casa e 4-1 fora), e disputam no municipal bracarense a primeira mão do play-off diante da equipa grega, que ultrapassou o Marselha na ronda preliminar anterior no desempate por grandes penalidades (4-2), após vitória em casa por 1-0 e derrota em França por 2-1.

Artur Jorge garantiu um "estado de espírito recheado de ambição, determinação" e considerou que esta é a eliminatória "mais importante da história recente do clube".

"Temos de ser uma equipa carregada de ambição, porque estamos a dois jogos de atingir um objetivo determinante para a consolidação e crescimento do Sporting de Braga", disse na conferência de imprensa de antevisão da partida.

O técnico lembrou que o Panathinaikos eliminou o Dnpiro e o Marselha nas segunda e terceira pré-eliminatórias, respetivamente, e "tem vindo a crescer internamente".

"Lutará pelo título no seu país e teremos um jogo de extrema dificuldade. Vamos ter um jogo com duas equipas com ambição de estar na fase de grupos da Liga dos Campeões", frisou.

Artur Jorge notou ainda que jogar em casa e ter o apoio dos adeptos pode ser determinante para ganhar vantagem na eliminatória, mas defendeu que as "expectativas devem ser moderadas" em função da valia do adversário.

"Esperamos estar à altura do desafio, é um jogo em que temos que igualar aquilo em que o adversário for melhor e o que esperamos é contar com os nossos adeptos, que têm tido uma presença marcante e podem ajudar-nos a ser um elemento extra", disse.

O Braga leva 12 golos marcados e cinco sofridos nos quatro jogos oficiais até ao momento (dois no campeonato e dois na "Europa"), sendo que a crítica tem destacado algumas debilidades defensivas da equipa.

"Pode dar a sensação de algum desalinhamento, mas, em termos de equilíbrio ofensivo e defensivo, temos que olhar para a equipa como um todo na sua consistência. Amanhã [quarta-feira], o importante é ganhar o jogo, tal como o segundo [na Grécia], independentemente do maior ou menor desempenho ofensivo ou defensivo. E não quero separar esses dois momentos, a equipa tem que estar como um todo e solidária", disse.

Apesar de admitir "não ser normal" o desempenho defensivo - "queria ter zero golos sofridos" -, o treinador reforçou a ideia de que o mais importante é o coletivo.

"O que temos trabalhado é sermos fortes coletivamente e não quase que partir a equipa em dois, para que uns tenham responsabilidade nuns momentos e outros nos seguintes. Há uma responsabilidade repartida entre todos, o momento defensivo começa no Abel [Ruiz] e nos que jogam ao seu lado, para termos uma maior coesão defensiva e não permitir oportunidades ao adversário", disse.

Artur Jorge recusou ainda a ideia de algum relaxamento por se poder pensar que o Marselha seria mais difícil.

"No nosso caso não haverá relaxamento nenhum de certeza, tivemos o cuidado de partilhar informação sobre isso e os jogadores viram o que foram os jogos com o Marselha. Nesta altura da competição, não existem equipas fáceis, melhores ou piores, o Panathinaikos está aqui por mérito. Temos que ter uma abordagem muito séria e comprometida para sermos melhores que o adversário. Temos que olhar para este adversário como o mais difícil do mundo neste momento", disse.

O técnico referiu que o Panathinaikos "ofensivamente é uma equipa extremamente agressiva e rápida nas suas transições".

"Jogam habitualmente num 4x3x3, atacam muito a profundidade, mesmo não metendo muita gente na área, procuram finalizar as suas ações. Defensivamente, a sua exposição, com a forma como os seus laterais se projetam, acaba por ter algum desequilíbrio e vamos tentar tirar partido disso. Tem jogadores de grande qualidade individual que podem fazer a diferença, tal como nós", disse.

Braga e Panathinaikos defrontam-se a partir das 20h00 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo alemão Felix Zwayer.