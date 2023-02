Artur Jorge: "Se até aqui o Braga foi bom, terá de ser muito bom daqui para a frente"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, na antevisão do jogo frente ao V. Guimarães, esta segunda-feira, às 21h15, no Estádio D. Afonso Henriques.

Dificuldades esperadas: "Espero as dificuldades naturais de quem conhece o adversário. Não devemos ter como termo de comparação do que aconteceu aqui em Braga, para o campeonato e para a Taça, e esperamos um jogo difícil. Vamos ter um Braga a procurar ganhar, porque nós sabemos que com o aproximar do fim de campeonato, as 13 finais para o campeonato, consideramos finais pelo grau de exigência que temos pela frente. E espero ter mais três finais para a taça de Portugal também. Foco total nestas duas competições, sabendo que se até aqui fomos bons, teremos de ser muito bons daqui para a frente, ser muito melhores do que fomos até hoje para termos a ponta final que queremos e podermos atingir os nossos objetivos. É um jogo que se enquadra na ambição que temos, é mais um jogo em que procuraremos, com o que é imagem do Braga, jogar com o que tem sido a nossa principal característica de disponibilidade, de abertura para vencer."

Boa fase do Vitória: "O meu foco é aquilo que podemos fazer e os meus atletas são capazes de fazer, eu sei o que trabalhamos. Podemos ter equipas que possam estar em melhores momentos, já apanhámos de tudo um pouco, equipas em piores momentos, tudo isso é muito relativo e nós temos de olhar para o que conseguimos controlar e o que temos de fazer, com empenho , o que o adversário poderá fazer ou não depende do que nós deixamos fazer. Os momentos do adversário pouco dizem."

Aposta num onze diferente em Florença: "Apostei num onze capaz de ter aquilo que tivemos principalmente na primeira parte, uma equipa com muito energia, com jogadores rápidos na frente a procurar rapidamente chegar à vantagem, portanto foi essa a minha única intenção. Olho para este e estamos identificados com o onze que amanhã iniciará o jogo."

Desgaste na Europa e peso dos adeptos: "O que fizemos em competições europeias é assunto encerrado e, como em tudo nada vida, é olhar para frente, outras oportunidades virão, procurámos dar sempre o melhor. Acredito que pela parte dos adeptos possa existir alguma emotividade mas, para mim como treinador encaro este jogo como uma das 13 finais que temos pela frente. Queremos ganhar o jogo sem qualquer destaque ou maior valorização pelo facto de ser um dérbi contra um rival."

Gostaria de ser o primeiro treinador da era Salvador a ganhar um campeonato: "Estamos cá todos para ajudar a tornar o Braga a ser cada dia maior. Naturalmente que o presidente, o Braga já conquistou e alguns treinadores e jogadores que por aqui passaram conquistaram títulos, eu gostava de poder contribuir com alguma coisa também, com a minha dedicação e empenho e paixão pelo clube e isso será para mim sempre gratificante. Ser útil ao Braga".