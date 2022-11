Artur Jorge: "Saída da Liga Europa não pode deixar mossa nenhuma"

Treinador do Braga considera que a equipa continua em alta e que está pronta para enfrentar a segunda melhor defesa do campeonato.

Abordagem ao jogo com o Casa Pia: "O Casa Pia é uma das boas equipas da Liga, uma das surpresas. Acredito até que poderá aspirar a algo mais do que a manutenção. Não deverá apresentar-se em Braga muito diferente do que tem sido a sua postura, isto é, a defender de forma compacta e a dar a iniciativa ao adversário, de maneira a utilizar uma das maiores armas que tem, a transição ofensiva. Tem jogadores muito rápidos e que podem desequilibrar. Quanto ao Braga, irá apresentar-se igual a si próprio, com a mesma ambição e determinação. O que fizemos até aqui tem sido bom e por isso temos de trabalhar da mesma forma."

Perigo de defrontar a segunda defesa menos batida: "Esses números [oito golos sofridos] demonstram que o Casa Pia defende com muita gente e próximo da sua área, o que diminui os espaços aos adversários que têm um futebol mais ofensiva. Vai exigir de nós paciência e boas dinâmicas, para que sejam encontrados os espaços necessários que nos permitam chegar ao golo."

Consequências da "descida" à Conference League: "A saída da Liga Europa não pode deixar mossa nenhuma. Devemos ter maturidade competitiva e perceber isso. Não era o expectável, mas em termos de desempenho não podemos estar de cabeça baixa, até porque vencemos o último jogo."

Equilíbrio na parte de cima da tabela: "Todos nós perdemos pontos. Também não contava perder com o Chaves e da forma que perdi no Dragão. A consistência é que nos levará ao sucesso, é assim que temos de encarar os jogos, com a ambição de ganhar."

Gestão da equipa com a acumulação de jogos: "O difícil é gerir a própria exigência de ganhar todos os jogos, seja qual for a prova. Essa exigência de desempenho faz com que tenhamos pouco tempo para saborear as vitórias. Internamente, em termos de grupo de trabalho, temos tido frontalidade e muita conversa. Todos são importantes, todos eles têm sentido isso. A gestão é pensada em termos de equipa, de maneira a apresentarmos um onze competitivo e capaz de ganhar."

Disponibilidade do plantel: "Todos estão disponíveis. A exceção é Serdar Saatçi, que tem estado em casa, com febre."