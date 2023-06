Artur Jorge: ""Sabemos que a conquista do troféu vai valorizar o nosso percurso"

Treinador do Sporting de Braga assume objetivo de vencer Taça de Portugal

O treinador do Braga, Artur Jorge, assumiu hoje o objetivo de vencer a final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, e considerou que as duas equipas partem em igualdade.

Em conferência de imprensa, no Estádio Nacional, em Oeiras, o técnico dos bracarenses disse não acreditar "que haja maior importância para uma ou outra equipa" vencerem o troféu e que espera "um jogo equilibrado", mas no qual a sua equipa vai procurar "ser superior".

"O objetivo é muito claro. Chegados com toda a justiça a esta fase de decisão, queremos acreditar que teremos de fazer o nosso trabalho bem feito para poder ganhar o jogo de forma a poder dizer que é mais um objetivo conseguido nesta época", assumiu o treinador.

Artur Jorge, que enquanto jogador capitaneou uma equipa do Braga que perdeu uma final para o FC Porto, reconheceu que nessa altura a distância entre os dois clubes "era maior do que é hoje" e colocou as duas equipas em pé de igualdade para o desafio de domingo.

"Diria que temos iguais condições de poder amanhã [no domingo] ganhar o jogo, da mesma forma que o adversário, porque em termos motivacionais, daquilo que é a capacidade de uma e de outra equipa, não parece que haja uma distância que possa criar algum tipo de favoritismo", analisou.

Ainda assim, o técnico procurou retirar alguma pressão à equipa, lembrando que o Braga tem "mais de 100 anos de história e três Taças de Portugal conquistadas", apesar de "uma história que, de há alguns anos a esta parte" catapultou o clube "para os lugares de cima".

"Sabemos que a conquista do troféu vai valorizar o nosso percurso, vai valorizar-nos enquanto equipa e enquanto clube. Mas a não conquista não vai tirar nada daquilo que fizemos até agora. Temos de ser pacientes, perceber que temos um caminho longo a percorrer e vamos fazê-lo de forma serena", apontou.

Ainda voltando aos objetivos da equipa, e confrontado com os resultados do Sporting de Braga, nesta época, frente aos designados três "grandes", o técnico vincou que os objetivos foram cumpridos.

"Dessas três equipas, só duas ficaram à nossa frente. E, se calhar, não fomos nós que falhámos objetivos. Nós cumprimos com os nossos objetivos, o terceiro lugar, aqueles que nos ganharam não ficaram à nossa frente", recordou.