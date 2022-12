Artur Jorge: "Ricardo Horta? Amanhã se calhar não há queixa nenhuma..."

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após o triunfo caseiro sobre o Benfica, 3-0, na 14.ª jornada da Liga Bwin.

Disse na antevisão que, com as notícias, se fosse o Ricardo Horta apareceria mais forte neste jogo: "O Ricardo tem estas características e hoje demonstrou o porquê da sua mais-valia. Além de ser extremamente humilde, tem uma capacidade incrível. Hoje ajudou-nos, tal como toda a equipa. Foi mais um jogador que se disponibilizou em termos de missão para aquilo que nós queríamos no nosso plano estratégico. Disse-o de uma forma irónica, porque sabia que aquelas notícias não tinham aparecido do nada. O timing em que apareceram... A partir daqui se calhar o Ricardo não tem de se preocupar, amanhã se calhar não há queixa [do Málaga à FIFA] nenhuma."

Passagem de ano: "Quando chegar lá abaixo vão falar sobre isso, mas temos jogo com o Santa Clara e temos de nos preparar. Temos de encontrar um equilíbrio entre sabermos ganhar e perder."