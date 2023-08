Artur Jorge: "Reforços estão preparados para dar algo aceitável"

Declarações de Artur Jorge na antevisão do Braga-Backa Topola, partida da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões

Sobre a condição dos reforços do Braga para ganharem impacto já a partir do jogo de terça-feira, Artur Jorge deixou confiança em todos eles.

"Vejo todos capazes, uns melhores que outros. Estão todos à procura da melhor condição e do melhor entendimento sobre a nossa ideia de jogo, das dinâmicas também. Falo para puderem fazer parte do onze ou não. Acho que já todos podem render algo aceitável dentro das dinâmicas que queremos implementar para esta temporada", notou Artur Jorge, encerrando a conferência com uma abordagem mais pessoal ao que uma Champions pode significar na sua carreira.

"Não creio que seja o maior desafio. Pode ser se me focar no que ficou para trás. Há esse impacto e há uma fatia pessoal na importância destes jogos. A preocupação é olhar para a forma como posso ajudar o Braga e conduzi-lo aos seus objetivos. É mais uma etapa das nossas carreira, queremos acrescentar outras etapas de sucesso. Queremos sempre mais de forma legítima, que seja uma etapa de passagem para mais altos voos", disse.