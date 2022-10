Artur Jorge recuperou a "velha" dupla no meio-campo do Braga

Entrada de Castro no onze arsenalista resultou no "sacrifício" de André Horta, o médio mais utilizado por Artur Jorge, e ajudou a baralhar as contas do treinador para os próximos compromissos.

A deslocação do Braga a casa do Estoril, que terminou com um triunfo e culminou no regresso da equipa às vitórias no campeonato após duas derrotas, contou com uma novidade nas habituais escolhas de Artur Jorge.

Pela primeira vez esta temporada, o treinador colocou Castro ao lado de Al Musrati na zona intermédia do relvado, recuperando, assim, a dupla mais vezes utilizada nas duas últimas temporadas.