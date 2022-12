Artur Jorge questionado sobre o Sporting: "Não estou a fazer bluff..."

Com a qualificação assegurada para os quartos de final da Taça da Liga, o treinador do Braga admite que vai fazer algumas alterações no onze-base no jogo com o Paços, mas não pensa no Sporting.

Motivação para o jogo com o Paços: "Conseguimos alcançar um dos objetivos, que era o de ganhar o grupo da Taça da Liga. A motivação está sempre presente e faz parte da nossa exigência, que é jogar para ganhar. Este tem sido um dos grandes valores da equipa. Temos sido capazes de disputar cada jogo com o objetivo de o ganhar. Tivemos o cuidado de conversar com os jogadores sobre a importância que o jogo tem. Poderá não ser decisivo na classificação, mas será importante para todos os que possam jogar, sendo uma oportunidade de valorização."

Sporting no caminho e regresso do campeonato: "A abordagem para este jogo tem a ver unicamente com o Paços de Ferreira. Não estou a fazer bluff. Vamos ter tempo suficiente para preparar o regresso do campeonato. Por enquanto, este é o jogo mais exigente e nesse sentido o plano é ter toda a gente comprometida."

Estilo do Paços: "O Paços tem valias individuais e não justifica estar na posição em que está. Com paixão e entrega, o adversário vai querer disputar o jogo de forma aberta. Não há o peso do resultado e espero um jogo aberto, reconhecendo qualidade ao adversário. Temos de estar preparados."

Alterações no onze: "É possível que possam acontecer alterações. Mas seguramente as oportunidades são ganhas em cada dia de trabalho, com empenho e qualidade, de maneira a que os jogadores cheguem a estes momentos para ter minutos. Vamos ter algumas alterações em relação ao onze-base, mas sempre numa perspetiva de olhar pata o mérito."

Tipo de trabalho feito na pausa do campeonato: "Tem havido mais qualidade de treino e mais tempo para solidificar comportamentos e ideias. E a partir daí é tirar também o proveito de ter todos os jogadores à disposição."

Avaliação a Diego Lainez: "Não gosto de falar em oportunidades para os jogadores, é redutor. Há sim momentos em que se proporcionam uma maior ou menor utilização dos atletas. O Diego foi titular nos dois últimos jogos, conhecemos a sua mais-valia e queremos contar com ele no imediato e no futuro. É desta forma que vejo os meus jogadores, prontos a lutarem por mim até ao último instante."

Mercado de janeiro: "Gosto de janeiro, porque é o mês do meu aniversário. O mercado vai abrir, mas não sei se vai trazer ou tirar jogadores. Não é assunto."