Artur Jorge: "Queremos fechar o top 3 nesta primeira oportunidade"

Artur Jorge espera ver o Braga selar no Bessa o seu acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, bastando não fazer pior que o Sporting nesta jornada.

"A motivação não pode faltar, tendo em conta a nossa posição de estarmos a dois jogos do final, e perante um adversário reconhecidamente difícil e muito competitivo. A motivação está em alta para fecharmos as contas de um primeiro objetivo traçado desde o início da temporada. É um jogo especial e importante, temos de ser muito competentes e mostrar toda a ambição e fechar a nossa posição nesta primeira oportunidade que temos, dentro do top 3", aferiu Artur Jorge, treinador do Braga,, reconhecendo as particularidades do jogo no Bessa perante um Boavista despreocupado quanto à concretização de objetivos.

"É ingrato falar nisso, há equipas dependentes de objetivos e outras que não, mais confortáveis, como é o caso do Boavista. Mas não acredito que falte ambição a qualquer equipa dessas, pode aparecer mais descomprometida na obrigação de ganhar mas isso não muda as nossas dificuldades", observou Artur Jorge.

"Temos de olhar para dentro e ver o que podemos fazer para superar um adversário tradicionalmente competitivo e com a situação resolvida. Não podemos esquecer a envolvência de ser o último jogo em casa para o Campeonato, isso aumentará os nossos problemas", acrescentou, antecipando uma leitura do foi logrado pelo Braga esta temporada e o iminente quarto pódio da história na Liga.

"Temos ainda um longo caminho a percorrer, temos de ter consciência que tudo o que se possa fazer relativamente a uma aproximação às outras três equipas é ótimo. Mais que apontar que estamos próximos de lá chegar é estarmos nas decisões até perto do final. O Ricardo disse no final do jogo da Luz que a vontade era manter aberto o campeonato. É uma vontade e um propósito, é o caminho para continuarmos a crescer. É com pódios e aproximações, pois ficar a 20 pontos das decisões não indica crescimento, o encurtamento das diferenças é a nossa meta", disse Artur Jorge, deixando ainda porta aberta para regressos no Bessa entre o lote de indisponíveis da última ronda: Castro, Al Musrati, Tormena e Borja.

"Não fiz gestão alguma! Existiram jogadores impossibilitados de competir pela equipa, temos aqui o princípio que todos são importantes e tenho confiança plena em todos os disponíveis. Há uma semana estavam impedidos, agora vamos ter regressos. Estamos prontos a utilizar aqueles que estejam capazes de dar o melhor em prol da equipa", sublinhou, prevendo-se que tenha falado de Borja e Tormena.