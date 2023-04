Artur Jorge: "Os números mostram um Braga muito consistente"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, na antevisão da receção ao Estoril, sábado às 20h30, para a 27.ª jornada da Liga Bwin

Jogo intenso: "Este será mais um jogo que se enquadra naquilo que definimos há pouco tempo, considerando que cada jogo para nós será uma final a disputar, onde queremos ter objetivamente a vontade e capacidade de vencer. Será um jogo complicado frente a uma boa equipa, uma equipa que nós sabemos o seu real potencial e, portanto, nesta altura, o nosso foco é olhar para aquilo que podemos fazer para continuar a ganhar e ultrapassar mais uma final."

Recordes coletivos: "Os números, aquilo que é a parte estatística, têm demonstrado, acima de tudo, um Braga muito consistente, forte naquilo que são os seus registos. Por exemplo, ultrapassamos o número de golos marcados da época passada, temos um menor número de golos sofridos também, continuamos a lutar por um lugar na final da Taça de Portugal, mas também por uma das melhores classificações do Braga. Os três lugares que temos em disputa permite-nos ter ambição e também a capacidade de olharmos para aquilo que estamos a fazer em termos de números, uma temporada muito boa, em que neste momento, por exemplo, temos a mesma pontuação que tínhamos na primeira volta [à nona jornada], e lembrar que a primeira volta foi a melhor primeira volta de sempre. Mantendo este registo, vamos ter uma pontuação acima daquela que até hoje o Braga conseguiu fazer no campeonato."

Peso da responsabilidade: "Queremos e temos que saber lidar com esse momento. Quem joga no Braga tem de ter a ambição de estar preparado para isso, para que possamos ter a ambição e a capacidade de sustentar essa ambição e isso faz-se com exigência. Em relação a isso estou seguro e confiante, temos um grupo de trabalho que tem sabido dar resposta e sei o grupo que tenho à minha disposição."