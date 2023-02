Artur Jorge: "Obrigação é surpreender o Benfica e estar preparado para uma surpresa"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, na antevisão do jogo com o Benfica, nos quartos de final da Taça de Portugal, às 20h30 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga

O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, disse hoje "acreditar" numa nova vitória sobre o Benfica, nos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, depois de os bracarenses terem infligido a única derrota desta época aos 'encarnados'.

O Sporting de Braga, que inicia quinta-feira um ciclo de seis jogos em 18 dias, uma média de uma partida a cada três dias, foi a única equipa a vencer o Benfica esta temporada (3-0), em 30 de dezembro do ano passado, na 14.ª jornada da I Liga, em Braga.

Artur Jorge disse "acreditar" que a equipa pode voltar a ser feliz diante dos encarnados e destacou que a mensagem que passou aos jogadores foi a de "igualar a ambição" dessa partida.

"Temos a ambição de ganhar, mas temos que ser muito melhores, mais capazes e competentes do que nesse jogo. Queremos ser felizes novamente e estamos preparados para ir em busca do que queremos", disse na conferência de imprensa de antevisão ao encontro dos 'quartos'.

O técnico disse esperar "um Benfica muito forte, que é líder do campeonato, reconhecidamente tem muitos valores individuais e tem sido muito competente coletivamente".

"Vamos contrapor com um Braga recheado de muita qualidade individual também e um coletivo muito forte, unido e comprometido para voltar a ganhar, até porque é uma prova a eliminar", disse.

Questionado sobre se espera um Benfica mais alerta e precavido em relação a esse jogo do campeonato, Artur Jorge frisou que a sua "obrigação é tentar surpreender e estar preparado para uma surpresa do adversário".

"O Benfica tem sido muito padronizado este ano, muda alguns jogadores de posição, mas as dinâmicas da equipa não se alteram muito, estamos preparados para perceber de que forma a equipa se movimenta defensiva e ofensivamente, mas também sei que do outro lado vão estar muito atentos ao que nós podemos fazer", disse.

Artur Jorge quer a equipa com a "concentração máxima do primeiro ao último minuto" para que possa "controlar todos os momentos do jogo" e "levar de vencido" um Benfica "muito competente".

O treinador revelou que Ricardo Horta "está apto para o jogo", depois de ter falhado os últimos três jogos devido a lesão.

Por outro lado, lembrou ainda a recente saída de Vitinha para o Marselha, notando que o Sporting de Braga perdeu um jogador que "dava muito poderio na frente, um jogador de combate, para além de um finalizador de excelência", defendendo que Banza, Abel Ruiz e Álvaro Djaló "têm ótimas características também, mas diferenciadas".

O treinador revelou também ter trabalhado a eventualidade de um desempate por grandes penalidades.

"Obviamente que trabalhámos a possibilidade de o jogo se decidir em 90 ou 120 minutos [prolongamento] e também nos penáltis, como nos compete. Há essa possibilidade e estamos precavidos para isso", disse.

Niakaté, cumprido um jogo de castigo, também já pode ser opção para Artur Jorge.

Sporting de Braga e Benfica defrontam-se a partir das 20:30 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado por Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.