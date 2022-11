Artur Jorge: "Obrigação cumprida, mas não gostei da exibição"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após o triunfo sobre o Moreirense (2-1) na quarta eliminatória da Taça de Portugal

Dificuldades: "Sabia e estávamos preparados para ter um jogo muito difícil, não contava era sofrer tanto mais por nossa responsabilidade. Conseguimos ganhar, mas sem grande brilhantismo. Conseguir ganhar era o principal."

Falta ser mais autoritários? "Falar em crise quando em sete jogos ganhámos cinco... Não sei que crise anda por aí mas não é esta. Já fomos melhores em termos de jogo jogado. Foi jogo sem grande entusiasmo no jogo feito, foi previsível, lento. Não gostei e os jogadores certamente também não, em termos exibicionais, mas ganhámos que era o principal. Aí podíamos ter sido mais autoritários. Ainda longe do que podemos e devemos ser. Nota final o resultado e a vitória, mais uma, com esforço e empenho, e com o trabalho que sabíamos que íamos ter. Obrigação cumprida."

Falta de produtividade e eficácia por ansiedade? "As razões podemos encontrar ou discutir algumas que possam ter ou não influência, mas senti isso, que a equipa estava ansiosa. Não é benéfico sermos constantemente questionados, isso afeta na forma como se desenvolvem no jogo. Temos de ter internamente capacidade de olhar para o que fazemos e estar imunes ao ruido à volta, para fazer o que temos de fazer, vencer. Hoje ganhámos quando em jogos bem melhores não conseguimos."