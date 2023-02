Artur Jorge, treinador do Braga

Redação com Lusa

Declarações do treinador do Braga após a vitória por 4-1 frente ao Famalicão, na ronda 19 do campeonato.

A vitória: "Foi um jogo difícil. Diante de um adversário muito competente, tivemos que trabalhar bastante para o resultado que queríamos. Aceito que possa ser uma vitória exagerada em termos de números, mas com toda a justiça. Tivemos o jogo controlado, ainda que sem uma grande intensidade, mas fizemos uma gestão de jogo bem feita. O mais importante era voltar a ganhar para continuar esta caminhada. O momento-chave foi o empate do Famalicão, que nos despertou porque nada o fazia prever. Acelerámos um pouco mais e fomos felizes nas substituições, porque os jogadores acrescentaram."

Ricardo Horta apto para o jogo da Taça com o Benfica? "O Ricardo acabou de treinar com os menos utilizados e não convocados no trabalho conjunto logo após o jogo."

Ambição de Pizzi: "Gosto de ouvir isso do Pizzi [que quer ganhar ao Benfica], é isso que quero, jogadores com vontade de ganhar, essa ambição que quero dentro de plantel, é sinal que está mais integrado no espírito de grupo. Temos tempo para preparar esse jogo. Este mês vai exigir muito de nós e da nossa capacidade de jogar de três em três dias e nuca deixar que a nossa ambição nos retraia. O Pizzi só teve aplausos, não ouvi nenhum assobio. Os aplausos são para todos e os assobios também, somos um grupo."

Bruma: "O Bruma não competia desde agosto, está em busca da sua melhor condição. Estreou-se e criou desde logo empatia com a massa adepta porque marcou dois golos e isso ajuda. Além da experiência, tem verticalidade e é muito rápido, dá-nos algo diferente para os corredores. O Pizzi é por mais evidente a carreira que tem e hoje foi determinante nas assistências e no que criou, mas nenhum jogador será mais importante do que a equipa".