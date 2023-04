Artur Jorge: "O mais importante é conservar o terceiro lugar"

Na antevisão da visita ao Jamor, onde esta sexta-feira defronta o Casa Pia, o treinador do Braga considerou, a propósito do entusiasmo dos adeptos sobre a possibilidade de lutar pelo título, que é preciso saber "gerir expectativas de uma forma racional".

Defrontou o Casa Pia duas vezes esta época. Perdeu em casa para o campeonato e venceu no Jamor para a Taça da Liga. Que adversário espera? "Tivemos oportunidade de defrontar o Casa Pia duas vezes com resultados diferentes. Reconhecendo as principais características do Casa Pia, temos um ambição acrescida em relação a este jogo. E acrescida no sentido de podermos recuperar os três pontos perdidos em casa. Foi um dos adversários que venceu aqui em Braga, temos como objetivo imediato poder continuar a ganhar e vencer este adversário que, aqui em Braga, nos retirou a possibilidade de termos mais três pontos. É com esse espírito que vamos para o jogo, determinados, com a mesma ambição de sempre."

Registos do Braga, a nível ofensivo e defensivo (18 golos marcados e dois sofridos nos últimos sete jogos): "É um facto que queremos continuar a ganhar e seguir na sequência do que temos vindo a fazer. Nos últimos seis jogos para o campeonato, ganhámos cinco. Procuraremos ter o mesmo registo. Sabemos que é sempre mais difícil ter como ponto de partida estar a ganhar porque queremos continuar a ganhar e temos de ter a ambição de não nos cansarmos de ganhar. Estamos com um registo muito bom, com 18 golos marcados e dois sofridos. Procuraremos manter essa consistência para sermos a equipa que habitualmente somos para podermos somar mais três pontos."

Está na hora de assumir mais objetivos para além do segundo e do terceiro lugar? "Diria que não. O facto é que a conjugação de resultados nos empurrou para a frente. Fizemos o nosso papel, ganhámos o jogo. Distanciámo-nos do quarto classificado e aproximámo-nos do primeiro. Há 18 pontos em disputa e serão de extrema importância para conservar o terceiro lugar. Neste momento, o desejo é ter o Braga no pódio. É nesse sentido que vamos atacar os jogos seguintes. Sem estar a redefinir objetivos, é manter a posição que temos, olhando para os lugares acima, mas sempre com a intenção de darmos o nosso melhor para vencermos e continuarmos. Dependemos de resultados de quem vai à frente para podermos atingir patamares mais altos. O que depende de nós é não nos deixarmos aproximar pelo quarto classificado."

Entusiasmo dos adeptos sobre a possibilidade de conquistar o título: "Não diria entusiasmo, diria que é um reconhecimento do que a equipa tem feito. O desempenho que temos tido ao longo da época e a classificação em que estamos fazem com se queira mais e mais. É natural que os nossos adeptos possam ser mais expressivos, tendo em conta a ambição normal de um adepto. Já o disse no final do jogo anterior, temos de ser capazes de gerir expectativas de uma forma racional, porque sabemos que não dependemos apenas de nós para chegar ao primeiro e ao segundo lugar. Temos de cumprir a nossa tarefa. A missão daquilo que depende de nós é ganhar jogos para podemos conservar o terceiro lugar. Tudo o que conseguirmos dependerá do que os adversários fizerem para podermos ambicionar algo mais."