Artur Jorge: "O jogo não nos coloca pressão acrescida por jogarmos a seguir com o FC Porto"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, na antevisão do jogo frente ao Vizela, no sábado, às 20h30 no Estádio do FC Vizela

Braga-FC Porto da jornada seguinte coloca pressão-extra: "A importância é a que temos amanhã em Vizela, para podermos continuar dependentes de nós próprios. Este jogo não nos coloca pressão acrescida por jogarmos a seguir com o Porto, porque colocamos sempre a mesma exigência a nós mesmos. Ela não se altera em função daquele que será o jogo seguinte. A importância imediata passa por jogar em Vizela, sermos uma equipa compacta, unida e somarmos três pontos".

Dificuldade história de jogar em Vizela: "Será muito prudente da nossa parte se retirarmos o peso histórico dos confrontos anteriores. Mas termos esses dados, ajuda-nos a perceber a dificuldade que é jogar em casa deste Vizela, somar os três pontos. É isso que levaremos em mente".

Banza e as azias no plantel: "Não temos tido problemas com azia. Temos um plantel que, desde cedo, percebeu que tenho a preocupação de ser justo e frontal com todos os jogadores. Eles sabem que todos são importantes aqui dentro. Temos um plantel onde há muita qualidade, que nos permite ter sempre um bom onze dentro de campo".