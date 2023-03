Artur Jorge: "Niakaté? Tem sido penalizador para nós enquanto equipa"

Niakaté foi expulso no dérbi com o V. Guimarães

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, na antevisão do jogo frente ao Rio Ave, no domingo, às 20h30 no Estádio Municipal de Braga

Expectativas para o jogo com o Rio Ave: "Só tenho uma forma de olhar para este jogo que é com ambição. Teremos pela frente um adversário que tem feito um campeonato equilibrado, tem boas individualidades e nada terá a ver com história do que foi o primeiro jogo em que conseguimos uma vantagem de 3-0 e depois eles reduziram para reduziram para 3-2; a história deste jogo se reduzirá ao que possamos fazer, sermos competentes e somar mais três pontos."

Resposta à derrota no dérbi: "Não vejo as coisas na perspetiva de resposta. As marcas que deixa são evidentes, os três pontos perdidos. Temos de olhar para a frente e sermos melhores do que o adversário."

Situação do Paulo Oliveira: "Temos algumas condicionantes, está tudo em aberto exceto os casos de Sikou [Niakaté] e Álvaro Djaló que estão fora por castigo."

Expulsão de Niakaté: "É um jogador que tem aprendido com os erros, tem sido penalizador não só para o jogador, mas para nós enquanto equipa, porque acabamos por ter alguns jogos em que ficamos privados de onze jogadores em campo, faz parte de um processo de não só de integrar o Sikou à nossa Liga e também à sua forma de jogar e procuramos todos contribuir para que ele possa melhorar esse registo e não esteja exposto."