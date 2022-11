Artur Jorge: "Não sei qual foi a intenção de um artigo com este 'timing'"

Treinador do Braga, Artur Jorge, admite que as derrotas com o Chaves e o Casa Pia foram golpes duros, mas que não invalidam o trabalho feito até esta altura

Análise ao momento do Braga: "Tenho alguma dificuldade de fazer uma análise com base no momento. Tudo isto é muito relativo e poderá andar longe da realidade. Podemos sempre acrescentar alguns dados à análise, olhando para os primeiros jogos ou só para parte deles. Não vivemos nenhum momento de crise. Perdemos em casa e isso deixou-nos insatisfeitos. Aliás, não podemos ficar satisfeitos quando não ganhamos. Mas também podemos contrapor que fomos vencer ao Estoril. Estamos em terceiro, temos 25 pontos e uma das melhores pontuações até à data nos últimos 13 anos."

Rendimento: "Quando falámos de algum abaixamento, tem a ver com falta de eficácia, porque continuamos a ter mais remates, mais cruzamentos... Não há quebra de rendimento, há um ou outro resultado que nos deixa insatisfeitos. Lamento e fico triste quando não ganhamos. Não deveria ter acontecido com o Chaves e o Casa Pia, mas ninguém é imbatível. O projeto não pode nunca ser posto em causa por um jogo, a avaliação terá de ser feita aos cinco/seis meses de trabalho. Não sei qual foi a intenção de um artigo [referindo-se a uma notícia de jornal A Bola], com este 'timing', na véspera de um jogo."

Newsletter mencionou falta de competência: "Falei sobre isso depois do Saint-Gilloise. Neste caso concreto, a falta de eficácia vem associada à falta de competência, isto face à produtividade do desempenho ofensivo. Somos a segunda equipa com mais 'clean sheets' [jogos sem golos sofridos]; melhor do que nós só o Benfica. E temos o segundo melhor ataque do campeonato. Nas derrotas com o Chaves e o Casa Pia, a eficácia é que determinou os resultados. Não fazendo golos, não ganhamos e somos ineficazes."

Dificuldade em reverter resultados: "Procurámos sempre entrar fortes nos jogos. Mas em desvantagem temos tido mais dificuldade em reverter o resultado, embora não valorize esse facto como uma pressão extra. Somos uma equipa que faz golos em quase todos os jogos."