Artur Jorge não gostou da paragem e diz: "Querer mais passa pelo segundo lugar"

Artur Jorge, treinador do Braga

Técnico do Braga espera vitória em Chaves para manter perseguição acelerada ao FC Porto e avisa que a equipa está dentro dos objetivos: "Quem luta para ser campeão é que está abaixo das expetativas."

Artur Jorge fez a antevisão ao jogo com o Chaves, lamentando a paragem numa altura positiva da equipa, após duas vitórias e um empate com o FC Porto, que implicou vários elogios para a exibição dos guerreiro, que deixaram resposta cabal da sua capacidade de continuarem ferozes na luta de um acesso direto à Champions.

"Não gostei da paragem, obrigou-nos a desligar, alguns jogadores foram representar as seleções e isso retirou possibilidades de potenciarmos o que de bom fizemos contra o FC Porto. Mas fica o registo de um trabalho muito saudável, boa energia. Voltando a juntar o grupo demos a continuidade que pretendíamos. Nada está feito, o que foi bom foi bom no seu momento mas temos de fazer muito mais daqui para a frente", exortou o técnico, vendo a equipa em condiçoes de morder os dragões nessa titânica discussão do 2º lugar. Mas imperioso é passar em Chaves, adversário que infligiu arreliadora derrota aos minhotos na primeira volta.

"Vamos ter um jogo de exigência grande, vamos ser competentes, muito competitivos e, melhor ainda, será ganhar o jogo. Temos consciência que fizemos um grande jogo na primeira volta, não fomos felizes na eficácia, pois fizemos mais de 30 remates. Queremos recuperar esses três pontos e igualar a nossa pontuação nesta altura da primeira volta. Será difícil perante um Chaves a jogar em casa e resolvido em relação aos seus objetivos. Temos de ser iguais a nós próprios e tudo fazer para trazer os três pontos para Braga" elucidou Artur Jorge, concretizando o apetite que vai pronunciado nas suas palavras, ao reclamar mais a uma equipa que tem enchido as medidas no seu comportamento a nível interno.

"Estando no terceiro lugar, sabemos que se ganharmos todos os jogos vamos garantir acesso à Liga dos Campeões. Ao dizer que queremos mais passa por chegar ao segundo lugar, sabendo que ao mesmo tempo temos de trabalhar imenso para conservar o terceiro. Há aqui diferenças muito curtas entre os objetivos de três equipas. Mas não somos que estamos a retificar objetivos, estamos dentro do que foi traçado. Quem começou com ambição de ser campeão é que estará abaixo das suas expectativas. Temos de continuar o nosso caminho de forma segura e competente para conseguirmos mais. Isso é conservar o terceiro lugar e chegar ao segundo", explicou o técnico dos minhotos, lendo os dois pontos de atraso para o FC Porto e os seis de avanço para o Sporting, embora os leões tenham um jogo em atraso.