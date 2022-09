Artur Jorge: "Não fomos a equipa que podemos ser, é uma derrota que nos marca e nos magoa"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após a derrota (4-1) no Dragão com o FC Porto, em jogo da 8.ª jornada da Liga

Má primeira parte: "Sim, sem dúvida [mais Braga na segunda parte]. Não estamos satisfeitos, de todo, mas assumo a responsabilidade, temos de ser conscientes. Fomos demasiado passivos com e sem bola. Não fomos a equipa que sabemos que podemos ser. E mesmo nessa primeira parte não tivemos grandes sobressaltos até que num minuto sofremos logo dois golos, um a seguir ao outro, sem capacidade de reação porque não houve tempo, isso afetou. Condicionou de forma evidente. Procurámos reagir ao intervalo, falámos disso, tínhamos consciência de que podíamos fazer muito mais. E foi diferente na segunda parte, mais próximos do nosso valor, tivemos um golo, uma bola aos ferros. Numa parte em que fomos mais dominadores, com o terceiro golo do FC Porto quebrámos, foi num período em que estávamos mais fortes, mais capazes, estávamos atrás do empate. Depois a expulsão do Matheus é o quarto momento, determina o fecho do jogo e do resultado."

Reforço do miolo: "Tentámos dessa forma, e não considero substituições diretas porque o Abel Ruiz é mais nível e dá amplitude... Fomos capazes de o conseguir, estivemos mais próximos da área adversária. Resultado obrigou a meter mais gente na frente e a abrir mais espaços atrás."

Primeira derrota: "Com dez jogos esta é a primeira derrota, é um momento que nos marca e nos magoa. Não conseguimos fazer o que queríamos, é um facto. Queremos voltar a ganhar na quinta-feira."