Artur Jorge: "Não foi só com o Benfica que fizemos coisas muito boas"

Declarações do treinador do Braga, Artur Jorge, na antevisão do jogo, nos Açores, com o Santa Clara, da 15ª jornada da Liga Bwin

Sobre o Santa Clara: "Vamos ter pela frente um adversário complicado. Por aquilo que conhecemos do Santa Clara, é uma equipa que tem feito a maioria dos pontos em casa, onde somou nove dos 14 pontos. É uma equipa muito competente em casa."

Impacto da vitória com o Benfica: "Fizemos uma boa exibição e conseguimos um boa vitória. Animicamente estamos fortes, mas focados e preparados para vencer o Santa Clara. O impacto desta vitória são três pontos que ganhámos. Temos de estar focados nos jogos seguintes, a começar pelo Santa Clara. Fizemos muitas coisas boas bem feitas para vencer o Benfica, mas valeu apenas três pontos. Para este jogo com o Santa Clara preparámos o jogo como fizemos com o Benfica. Temos de contar com a maturidade da equipa para percebermos que temos um longo caminho pela frente, sempre numa perspetiva de crescimento, mantendo a intensidade e a exigência."

Niakaté em dúvida: "Treinou esta semana condicionado. Vai connosco [para os Açores] para tentar perceber se estará a 100 por cento para jogar."

Mudou para o 4x2x3x1: "É uma questão que vai ficar em cima da mesa. Aquilo que preparámos para o jogo com o Benfica tinha a ver com a parte estratégica para vencer esse jogo, como aconteceu, mas acima de tudo são nuances do jogo. A paragem do campeonato serviu para encontrar situações novas e variantes para a equipa. Satisfeito com aquilo que foi feito, mas nesta altura temos de pensar em voltarmos a ter um Braga forte frente a este Santa Clara. Estas nuances e estas variantes são sempre importantes para o nosso equilíbrio para uma consistência de vitórias. Recordo que [antes da derrota em Alvalade] vínhamos de cinco vitórias consecutivas. Voltámos a ganhar e agora queremos dar seguimento a esta vitória. Estrategicamente pode haver uma alteração ou outra do pontos de vista estrutural ou nuances dentro da mesma estrutura."

Euforia: "Euforia? Creio que não. Temos de controla o que quer que seja em termos emocionais, seja a euforia ou algum abatimento que possa acontecer depois de um resultado menos positivo. Há um trabalho que tem de ser feito nesse sentido e os jogadores deram uma resposta tremenda, depois de um mau resultado. Tínhamos de fazer ver aos jogadores que foi apenas um jogo. Agora temos e olhar para a frente e deixar o que ficou para trás. Não foi só com o Benfica que fizemos coisas muito boas, já tínhamos feito em muitos outros jogos."

Mercado: "Sobre o mercado não vou dizer mais nada porque, por vezes e infelizmente, tenho algumas interpretações que não são aquelas que eu quero passar. Não é da minha competência falar sobre o mercado e não voltarei a falar sobre o assunto".