Críticas de Artur Jorge: "Fico triste por assistir a jogos destes"

Declarações de Artur Jorge, treinador bracarense, após o Braga-Chaves (0-1), partida relativa à nona jornada da Liga Bwin.

Domínio estatístico: "O tempo de compensação foi muito pouco [12 minutos no total das duas partes]. Os números dizem isso, fizemos um jogo em que dominámos em todos os aspetos. Faltou-nos a eficácia, sofremos um golo aos dois minutos e pusemos o adversário confortável. A partir do momento em que sofremos golo, a equipa procurou incessantemente inverter o resultado, de forma brava e até à exaustão. Fizemos 30 remates mas os enquadrados foram muito menos, é aí que está a diferença".

Crise do Braga: "Merece uma reflexão cuidadosa, começámos a jornada sabendo que íamos continuar a ser o melhor ataque da Liga. Não foi por falta de tentativas, jogámos à Braga desde o primeiro jogo, com o foco constante na baliza adversária. Não estamos convencidos com a forma como perdermos, temos de dar a resposta no campeonato e na Liga Europa. Queremos andar em cima, mas foram três pontos, deixam-nos frustrados mas não vão abalar a confiança da equipa. Hoje não fomos capazes, mas vamos ter mais oportunidades de voltar a ganhar".

Atitude do Chaves: "Faltou o golo, mas não posso apontar nada à equipa, foram muito bravos. Fico naturalmente triste por assistir a jogos destes, pela valorização do futebol. No início da temporada falámos de tempo útil, de os jogadores e treinadores se comprometerem com a qualidade do futebol. Houve constantes paragens, vejo o adversário a perder tempo desde os dez minutos. Começámos logo mal por aí, a equipa médica entrou sete ou oito vezes em campo. Eu posso perceber as armas de cada um, mas não gosto. O jogo fica marcado pelo resultado mas, na sua verdade, dói de forma muito injusta e é de lamentar este à parte, que tira muito ao futebol português, acabámos de ter um jogo de não querer jogar".