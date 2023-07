Braga leva 30 jogadores para estágio no Algarve: confira os nomes

O Braga vai cumprir um estágio de pré-época no Algarve que incluirá jogos frente ao Cardiff (dia 19), Bristol Rovers (dia 22) e Roma (dia 26).

O Braga divulgou esta terça-feira os jogadores convocados para o estágio de pré-época que a equipa vai realizar no Algarve e que incluirá jogos frente Cardiff (dia 19), Bristol Rovers (dia 22) e Roma (dia 26).

Dos nomes chamados, Víctor Gómez e Abel Ruiz só irão juntar-se à comitiva bracarense no próximo sábado, na sequência da sua participação no Europeu de sub-21, onde foram derrotadas na final pela Inglaterra.

Nota ainda para a ausência do lateral direito Fabiano, que não entra nas contas do Braga para 2023/24 e foi colocado no mercado.

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Matheus, Hornicek, Tiago Sá e Tai;

Defesas: Víctor Gómez, Joe Mendes, Tormena, Diogo Fonseca, Paulo Oliveira, Niakaté, Serdar, José Fonte, Borja e Adrián Marin;

Médios: Al Musrati, Castro, Djibril, Vítor Carvalho, André Horta, Zalazar, Pizzi, Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló, Bruma, Ricardo Horta e Roger;

Avançados: Abel Ruiz, Banza, Mario González e Rodrigo Macedo.