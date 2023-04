Artur Jorge já conta com Sequeira, com Castro ainda não

Na conferência de antevisão do jogo com o Casa Pia, Artur Jorge revelou que Sequeira está recuperado de um traumatismo que o impedia de jogar desde 19 de março, quando defrontou o FC Porto. "Está recuperado. Ainda não fiz os convocados, mas está recuperado", adiantou o treinador do Braga, acrescentando que Castro "ainda não está", mas está "a caminho" da recuperação total.

Momento que atravessa Borja: "É um jogador com quem contámos desde sempre. Não foi nunca da minha boca que se disse que estava na porta de saída. Sempre o considerámos. Quando teve oportunidade e nesta altura, com maior continuidade, tem feito o que acreditávamos que podia fazer. Não nos surpreende o que tem feito. A confiança tem vindo a melhorar, mas será capaz de ser assim quando se joga. Esta continuidade de jogos ajuda-o no registo em termos de qualidade e de performance de toda a equipa."

Terminou o Ramadão, já pode contar a cem por cento com Niakaté, Serdar e Al Musrati Ramadão? "Vai ajudar com que esses três jogadores possam rapidamente estar nas suas melhores condições físicas e serem elementos que podem acrescentar ainda mais à equipa. Nesta altura tem sido importante não só esse facto, mas também a recuperação do Sequeira. O Castro também está a evoluir muito bem da lesão que teve na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Quer dizer que estamos com o plantel quase todo ele apto, o que nos abre ótimas perspetivas para este ataque à fase final da época."

Jogar antes dos outros candidatos é benéfico? "Se ganhar fico mais satisfeito. Aumentamos a distância para quem vem atrás e aproximamo-nos de quem vai à frente. Nesse sentido, pode ser uma vantagem, mas já o fizemos de forma inversa e as coisas no final da jornada acabaram por se recompor. O que é importante é sermos capazes de cumprir com a nossa parte, ganhar o jogo para somar três pontos tão importantes."