Artur Jorge: "Incomoda, porque parecem-me comentários sem noção nenhuma"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após o triunfo por 3-0 frente ao Backa Topola, da Sérvia, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Champions.

Adeptos: "Começo pelo forte apoio dos nossos adeptos, que espero ver repetido ao longo da temporada e que é fundamental para as nossas aspirações porque nos ajudam e dão conforto."

A vitória: "Destaco a intensidade e o compromisso que a equipa mostrou durante toda a partida, com um grande ascendente e domínio ao longo dos 90 minutos e uma primeira meia hora muito forte."

Dizer que o adversário é menos forte: "Incomoda, porque parecem-me comentários sem noção nenhuma. O que fizemos de menos bom hoje foi não termos conseguido manter a intensidade com que começámos o jogo, mas estou muito satisfeito com o resultado e exibição da equipa."

Reforços: "Gostei muito das prestações, particularmente do José Fonte e do Vítor Carvalho, que jogaram de início. O Zalazar entrou numa fase do jogo em que precisávamos de ter mais controlo com bola e também esteve à altura do que esperávamos dele. Mas, fizemos um grande desempenho coletivo, mostrámos solidez e ambição para podermos ter um resultado de algum conforto."

Nada decidido: "Nestas eliminatórias não podemos, a meio, dar por encerrado o que quer que seja, como também tenho a certeza que, do outro lado, não dão nada por perdido. Vamos para o segundo jogo com a mesma determinação e postura para podermos ser coerentes e também lá [na Sérvia] ganharmos o jogo."

Exibições de Bruma e Pizzi: "Não gosto de individualizar porque sei que vocês [jornalistas] vão pontuar os jogadores. Eu faço uma análise mais coletiva. Tivemos muitos jogadores num bom nível, mas todos eles com margem para fazer mais e melhor. O Bruma e o Pizzi são jogadores de grande qualidade individual e precisam de estar ao mais alto nível competitivo".