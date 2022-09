Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Passou a ser o treinador com maior percentagem de vitórias da história dos arsenalistas

O Braga mantém-se na senda dos êxitos e Artur Jorge continua a deixar a sua marca. A vitória na receção ao Vizela garantiu ao técnico, de 50 anos, o estatuto de treinador da história do clube minhoto com maior percentagem de vitórias em todas as competições (78,6 por cento), tendo superado Rúben Amorim (76,9 por cento).