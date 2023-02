Artur Jorge: "Há uma série de coincidências. A expulsão é desajustada..."

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após a goleada sofrida frente ao Sporting, 5-0, em Alvalade, em jogo da 18.ª jornada da Liga Bwin.

Explicação para mais uma goleada pesada frente ao Sporting: "A explicação é difícil de encontrar. O jogo levou a que isto pudesse acontecer. Uma primeira parte mais equilibrada, a primeira oportunidade é do braga, com o Banza. Não fizemos, o jogo fica equilibrado e sofremos de bola parada."

Entrada desastrada na segunda parte: "Tentámos, de uma forma diferente do que tínhamos feito na Taça da Liga, ser capazes de discutir o resultado e vencer. Tivemos uma entrada na segunda parte absolutamente desastrada, um golo extremamente estranho, precedido de falta, em que é dada uma lei da vantagem, que não existe porque o Racic tem um homem em cima dele e não tira vantagem disso. Há uma série de coincidências. A expulsão é desajustada e exagerada, isto para referir alguns factos, que não tiram nada do que foi o demérito da nossa parte."

Três pontos: "Perdemos três pontos, temos menos um ponto comparado com a primeira volta. Disse que precisávamos de fazer uma segunda volta melhor, hoje não conseguimos, temos de os ir buscar a outro lado."

Pizzi: "É muito ingrato entrar depois de o resultado estar desfavorável, não só para o Pizzi mas para todos que entraram. Espero que sejam comprometidos, sérios com as ideias e objetivos do Braga. Acreditamos e contamos com eles para fazer melhor do que fizemos hoje."

Famalicão: "O que sabemos é que hoje perdemos o jogo. Temos de voltar atenções para o Famalicão, para vencermos novamente. Temos um curto espaço de tempo entre os jogos, vamos procurar vencer o próximo jogo."