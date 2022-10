Artur Jorge: "Fundo do Catar? É um passo no crescimento do Braga"

Declarações de Artur Jorge, treinador bracarense, em conferência de imprensa de antevisão ao Union Saint-Gilloise-Braga, partida relativa à quarta jornada do Grupo D da Liga Europa e que está marcada para quinta-feira, às 17h45.

Em conferência de imprensa de antevisão ao Union Saint-Gilloise-Braga, a contar para a Liga Europa, Artur Jorge foi questionado sobre o grupo Qatar Sports Investments, que detém o PSG, ter chegado a acordo para adquirir 21,67 por cento do capital social do clube minhoto.

O técnico rejeitou abordar eventuais contratações futuras que estejam diretamente relacionadas com o negócio, falando apenas num "passo no crescimento do Braga".

"Temos de contribuir para isso [crescimento do clube] com grande exigência, ganhando jogos. Só assim poderemos corresponder ao que esperam de nós. O resto não me diz respeito", declarou.

O Braga visita o Union Saint-Gilloise na quinta-feira, às 17h45, em jogo da quarta jornada do Grupo D da Liga Europa, no qual os minhotos ocupam o segundo lugar, com menos três pontos do que os belgas, que somam nove. Os alemães do Union Berlim são terceiros, com três pontos, e os suecos do Malmo ainda estão a zeros.