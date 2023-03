Artur Jorge: "Foi uma demonstração de que estamos cá para lutar até ao fim"

Declarações de Artur Jorge, treinador bracarense, após o Braga-Rio Ave (2-0), jogo relativo à 23.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "A forma como abordámos o jogo foi determinante. A primeira parte foi de total domínio nosso. Fizemos um bom jogo no geral e na primeira parte conseguimos retirar a bola ao adversário, fizemos um golo e podíamos ter feito mais para trazer justiça ao resultado. Na segunda, sabíamos que o Rio Ave iria reagir, procurámos ser iguais à primeira parte e vencemos justamente. Foi uma demonstração de que estamos cá para lutar até ao fim. Temos mais 11 jogos pela frente e já pensamos no próximo jogo com o Vizela".

Pizzi e Banza entraram e ajudaram a segurar a vitória: "Sim, fui sentindo naquele momento que estávamos a perder combatividade na frente. Na primeira parte, estávamos a recuperar bolas em zonas altas e estávamos a perder essa capacidade. Procurámos essa combatividade com o Pizzi e Banza, que foi importante naquele momento [ao marcar o segundo golo]".

Serdar Saatci fez a estreia a titular na Liga: "Ele é um jogador que, apesar de muito novo, teve a primeira oportunidade e correspondeu. Está integrado, vem de um contexto diferente e deu uma boa resposta. Também tínhamos o Fonseca que poderia jogar e temos de recorrer ao que temos internamente para colmatar as baixas, em quem acreditamos".

Como faz a gestão de expectativas no campeonato: "Isso vai depender do que precisarmos de fazer. Temos de ter esta atitude para ter os nossos objetivos. São 11 finais que temos pela frente, de extrema dificuldade e teremos de ser muito melhores do que fomos até aqui. Somos muito claros internamente e o meu papel não é mais ambicioso do que o dos jogadores. Queremos ganhar e vai ser isto até ao fim, sempre a dar o nosso máximo. Saímos de consciência tranquila e não podemos exigir mais do que isso".