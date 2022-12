Artur Jorge: "Foi o pior intervalo que tive na minha carreira"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após a goleada sofrida em Alvalade, com o Sporting, 5-0, nos quartos de final da Taça da Liga.

Demasiados erros: "A análise assenta na nossa pobre primeira parte, em particular nos primeiros 20 minutos. Cometemos demasiados erros e fomos pouco agressivos na abordagem desde o primeiro minuto. Permitimos que o Sporting se pusesse em vantagem e confortável no resultado e que nos fosse, aos poucos, afastando da discussão do resultado. Não tivemos uma primeira parte com a qual nos possamos identificar do que é ser Braga. É uma primeira parte que nos envergonha a todos pelo que fizemos. Foi, de facto, muito pouco para aquilo que devia ter sido feito."

Pior intervalo da carreira: "Foi o pior intervalo que tive na minha carreira. De facto, é muito difícil, com aquele resultado, apelar aos jogadores emocionalmente e para jogar por respeito por nós próprios e pelos nossos adeptos, de que devíamos ter honra na forma como perdemos. Era importante dar uma resposta diferente, melhor e mais capaz, de forma a minimizar a imagem da primeira parte, que não foi, de todo, o que nós queríamos."

Fora da final four: "Tínhamos a perspetiva de disputar a eliminatória, era um jogo a eliminar e tem consequências imediatas na continuação ou não na prova. Queríamos estar na final four, mas não fomos capazes de disputar o resultado perante um Sporting forte."