Declarações do treinador do Braga após o triunfo por 3-2 frente ao V. Guimarães, para os oitavos de final da Taça de Portugal.

Mudança na segunda parte: "Passámos uma mensagem de confiança ao intervalo, de acreditar e de poder fazer mais do que na primeira parte. Nos primeiros 15 a 20 minutos, fomos muito diferentes do que costumamos ser: perdemos duelos, errámos passes. Sofremos o primeiro golo. Ainda tentámos reagir na primeira parte, mas não conseguimos, porque o motor não estava a funcionar, e numa transição, com jogadores muito rápidos na frente, o [Vitória de] Guimarães marcou. Os jogadores tiveram alma, compromisso para irem atrás do resultado, o que nos permitiu depois reverter o resultado, trazendo justiça ao resultado naquilo que foi os 90 minutos."

Risco e coragem: "Da mesma forma que não gostei da primeira parte, gostei muito da segunda, pela entrega que tiveram. Além da questão emocional, a equipa esteve sempre equilibrada. Também tive de ter o risco e a coragem para tentar que a equipa passasse para a frente. O compromisso com a equipa foi sempre o de acrescentar."

Alteração: "O Racic [substituído por Vitinha ao intervalo] não estava a 100% ao intervalo, embora fosse uma das hipóteses para sair se estivesse nas melhores condições. Precisávamos de mudar."

Do oito ao 80: "Fizemos uma primeira parte medíocre, mas, na segunda, mostrámos o que é este Sporting de Braga, uma equipa muito difícil de bater."