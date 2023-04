Artur Jorge faz discurso ambicioso, mas salienta: "Tenho tido o cuidado..."

Declarações de Artur Jorge, treinador bracarense, após o Chaves-Braga (1-2), jogo relativo à 26.ª jornada da Liga Bwin.

O quão importante é esta vitória para o Braga? "Antes de responder, quero deixar duas palavras: uma para a família do adepto que faleceu, os meus sentimentos em nome da Braga. A outra é para os adeptos. Será sempre muito importante sentir a energia que nos trouxeram. Ganhámos por eles também e espero que isto seja um hábito nosso: ter um forte apoio dos adeptos em casa e fora. Foi um jogo extremamente difícil, em que a vitória acaba por ser justa e não só não foi justíssima por causa da nossa falta de decisão no último terço. Fomos algo lentos na tomada de decisão e isso foi o que mais me desagradou no jogo. Na segunda parte, permitimos algumas oportunidades ao Chaves e depois tivemos mais oportunidades para marcar, num jogo partido. Foi uma vitória justa num campo difícil e são três pontos importantes no nosso percurso".

Vitória "pica" os rivais diretos na luta pelo segundo lugar? "Sim, nós temos de ser corajosos na forma como vemos a nossa performance. Nesta altura, tenho tido o cuidado de dizer que é preciso segurar o terceiro lugar. Mas, com esta vitória, passamos à condição para o segundo lugar e vamos tentar lá chegar. Temos de ser competentes e cada vez melhores para conservar o terceiro lugar e temos de ter a ambição de lutar pelo melhor, que é o segundo, como fizemos hoje. É ganhando que vamos continuando a ter esta ambição que alimenta o sonho".

Leia também Portugueses Cancelo foi suplente e não celebrou vitória com os adeptos. Bayern já reagiu Lateral direito português foi lançado por Thomas Tuchel nos últimos dez minutos da vitória frente ao Dortmund (4-2) e, de acordo com o Bild, após o apito final, dirigiu-se imediatamente aos balneários sem cumprimentar os adeptos bávaros.