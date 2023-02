Artur Jorge fala sobre o que mudou no Braga sem Vitinha e confirma Ricardo Horta apto

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, na antevisão do jogo com o Benfica, nos quartos de final da Taça de Portugal, às 20h30 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga

Como está Pizzi? "Diria que temos um plantel em que todos neste momento estão em condições de poder ser titulares amanhã."

Condição de Ricardo Horta: "O Ricardo Horta está apto para o jogo. O que tenho de dizer em reação ao jogo em si é que o que nós sabemos e fizemos no primeiro jogo foi, de facto, muito bom, foi importante do ponto de vista do trabalho porque foi a nossa capacidade de dar uma resposta adversa que tínhamos tido e que a equipa soube uma vez conseguir o resultado que procurou. Temos a ambição de voltar a ganhar, sabendo que temos de ser muito melhores do que fomos, como tem sido o nosso percurso que é melhorar mais, procurar sempre mais e melhor. Temos a ambição de ir mais além."

O que mudou no Braga sem Vitinha e no Benfica sem Enzo? "Sobre o Braga perdemos o Vitinha, o jogador que nos dava poderio de jogo na frente, de combate para além de ser um finalizador de excelência. Comparativamente com Banza, o Abel e o Álvaro são jogadores com ótimas características também, mas diferenciadas e, portanto, é esse o fator de maior diferenciação em relação ao que hoje temos e enquanto tínhamos o Vitinha. Sobre o adversário não sei... a minha obrigação é responder pelo Braga."

Ciclo exigente: "Bem... já se iniciou. Temos oito jogos em 27 dias, é densidade competitiva grande para a qual nós estamos a trabalhar para estar capazes de dar resposta. Queremos olhar imediatamente para este jogo, procurando apenas fazer o que podemos para amanhã: ultrapassar este adversário. A minha obrigação é tentar surpreender e, por outro lado, estar preparado para qualquer surpresa do adversário, ainda que o Benfica tenha sido muito padronizado o que tem utilizado este ano, vai mudando alguns jogadores de posição e dinâmicas da equipa, estamos preparados para isso."