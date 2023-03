Artur Jorge fala do jogo com o FC Porto e assinala registo ofensivo: "É muito importante"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após a vitória por 4-0 em casa do Vizela, este sábado, na 24.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "Acho que foi uma vitoria justa. Justiça é a palavra que resume o jogo de hoje. Houve o equilíbrio necessário e a solidez defensiva foi muito importante para nós. Apelámos aos jogadores para que tivessem um grande compromisso defensivo para que não sofrêssemos golos. E fomos a equipa que temos sido habitualmente, muito direcionada para a frente. Hoje superámos a marca de golos marcados na época passada, é um registo muito importante para nós. E depois também temos um grande registo defensivo. Tivemos um equilíbrio bastante bem conseguido num campo muito difícil."

Alteração no começo da segunda parte, com Álvaro Djaló em vez de Bruma: "Senti que a equipa estava lenta na circulação. Faltou sermos objetivos na área. O que tinha em mente era que o Banza é um jogador mais de finalização e o Álvaro Djaló é mais de corredor. Considerei essas duas possibilidades ao intervalo, mas optei apenas pelo Álvaro. Senti que precisámos de algo diferente do que estávamos a ter."

Até onde o Braga pode chegar? "Temos dez jogos pela frente. Vamos pensar no próximo, mas primeiro desfrutar desta vitória que foi extremamente importante. Agradeço a presença dos adeptos, que estiveram aqui a ganhar connosco. É um sinal que acreditam muito em nós. E estamos a trabalhar para não defraudar as expectativas de ninguém e para manter esta ambição e poder dar o nosso melhor. O nosso melhor será sempre ir ao nosso limite."

Chegar ao jogo com o FC Porto com dois pontos de diferença: "Face ao resultado de ontem do FC Porto, sabíamos que tínhamos de ganhar para manter a distância. Passou mais uma jornada e mantivemos o nosso lugar. Vamos pensar com calma no que podemos fazer na próxima jornada."

Tormena estará disponível? "Espero que possa recuperar. Ele o Paulo Oliveira estão condicionados. O Paulo, em princípio, já estará disponível. Espero ter todos e trabalhar com todos."