Artur Jorge explica saídas e garante que Pizzi e Bruma não trazem pressão

Declarações do treinador do Braga na antevisão ao jogo com o Sporting, marcado para as 21h15 de quarta-feira.

Saídas: "Tivemos nesta altura a saída de quatro jogadores, o Lainez, o Bruno Rodrigues, o Hernâni e o Fabiano. São quatro jogadores aos quais estou grato, porque nos ajudaram a estar onde estamos agora. Não tenho memória curta. Entendemos que poderia ser benéfico para toda a gente terem outras oportunidades."

Vitinha no Marselha: "A questão do Vitinha, até ao momento, não a tenho como garantida. Abstenho-me de falar sobre isso. Nada está confirmado até ao momento. Até que me confirmem, não tenho a certeza de que está fechado."

Reforços: "Conseguimos o Bruma, o Joe [Mendes] e o Pizzi, três internacionais. São jogadores que consideramos que podem ser úteis à equipa, o reforçar a equipa, tornar a equipa mais capaz para as posições em que jogam e, dessa forma, conseguirmos manter o registo em termos de qualidade de grupo."

Maior pressão: "Seria pouco coerente se entendêssemos que buscar reforços aumentava a pressão. Reforçámos a equipa para a tornar mais competitiva. Temos um grupo de jogadores que me dá muita confiança, alimentam a minha ambição e a de todos os que gostam do Braga."

Convocatória: "Os três reforços estão convocados. O Vitinha... Vamos aguardar, porque não sabemos. Se as coisas estiveram assim, vai também."