Artur Jorge explica saída de Al Musrati ao intervalo do Braga-Portimonense

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após a goleada (4-1) na receção ao Portimonense

Análise: "O compromisso de todos fez com que tivéssemos um jogo muito bem conseguido, com mais e melhor eficácia na primeira parte. Entrámos muito fortes, o golo logo aos dois minutos deu conforto para o resto do jogo, mas tivemos uma primeira parte de grande nível em termos de jogo jogado, de atitude, comportamento e das missões que os jogadores tinham que desempenhar. Na segunda parte, gerimos mais o jogo em função do resultado, houve algum ascendente do Portimonense, tivemos que fazer alguns ajustes para recuperar esse ascendente e acabámos o jogo por cima."

Saída de Al Musrati ao intervalo: "O Al Musrati saiu porque levou uma pancada e estava condicionado e, ao intervalo, verificámos que não estava nas melhores condições para continuar."