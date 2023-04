Artur Jorge explica ausência de Al Musrati e a lesão de Castro

Declarações de Artur Jorge no final do Nacional-Braga (0-5), partida da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal

Sobre o jogo: "Sabíamos da importância de assumir uma atitude competitiva adequada a este jogo. Fizemo-lo, de facto, desde o primeiro minuto com uma constante procura da baliza contrária. 5-0 é um resultado confortável para nós, mas da mesma forma que respeitamos o adversário no dia de hoje, temos de o fazer no jogo de volta em Braga para podermos novamente ser competitivos, ser competentes e procurar ganhar o jogo para podermos fechar, aí sim, a eliminatória e ter a final no Jamor."

Jogo com muitos habituais titulares: "Disse-o ontem na minha antevisão que era muito importante termos esta seriedade na abordagem ao jogo. Portanto, eu teria de ser o primeiro com as minhas opções e escolhas. Fui alertando os jogadores nesse sentido e o facto de nós jogarmos aqui hoje com a melhor equipa é a prova disso."

Exigente: "A nossa exigência é muito alta. Queremos vencer todos os jogos para sermos uma equipa que possa jogar bem, ter resultados e ter números e foi isso que fizemos hoje frente a um adversário que também nos deu luta e que contra o qual acabamos por ser superiores. Mas em larga medida pela abordagem muito séria que demos ao jogo."

Lesão de Castro: "Sentiu uma dor e achámos, por precaução, que era melhor tirá-lo do jogo para podermos avaliar agora com mais tempo e calma que tipo de lesão terá.

Sobre Racic: "Entrou para dar continuidade àquilo que estava a ser feito, percebendo que é um jogador que tem capacidade de ligação e que em termos posicionais é importante por causa da sua dimensão física."

Sobre Al-Musrati: "Não viajou por opção técnica".