Artur Jorge: "Este é um mês importantíssimo para o Braga, temos seis finais"

Declarações de Artur Jorge após o Braga-Nacional (2-2) que confirmou a passagem da equipa minhota à final da Taça de Portugal

Qualidade de jogo: "Sabíamos que iríamos ter algum decréscimo na nossa qualidade de jogo, nas dinâmicas, na velocidade, tudo isso sentiu-se por termos alguns jogadores que têm jogado menos tempo, mas deram uma resposta positiva. Este é um mês importantíssimo para nós, em que queríamos ganhar os sete jogos que temos para disputar e este empate não nos traz nenhum tipo de satisfação porque deveríamos ter feito mais para ganhar este jogo."

Antes do Jamor há cinco finais no campeonato: "Vão ser exatamente cinco finais. Temos seis finais até ao final da época, naturalmente com margem maior nas cinco do campeonato, mas onde vamos procurar em cada um dos jogos ter grande compromisso e grande entrega. Vamos abordar os próximos jogos de uma forma séria e também com força, porque a verdade é que este Sporting de Braga está forte nesta fase final e, portanto, não esperem menos do que um Braga muito forte a atacar os seis jogos que lhe falta fazer."