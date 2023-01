Artur Jorge: "Estas vitórias contam como as outras, mas têm um sabor especial"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após o triunfo por 1-0 na receção ao Boavista, na 16.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Sabíamos que ia ser muito difícil, não só por aquilo que era a nossa condição, mas porque também porque íamos ter uma equipa do Boavista muito competitiva, como é sempre. Portanto, não me surpreendeu esta dificuldade que tivemos. Tivemos uma primeira parte de um jogo muito amarrado, fomos lentos no nosso processo também, notámos alguns jogadores a acusar a fadiga, a partir do minuto 45, o início da segunda parte já com algum desgaste, o que nos tira algum discernimento na nossa tomada de decisão. Conseguimos com alguma felicidade fazer o golo muito cedo na segunda parte. E depois, mais uma vez, mérito dos jogadores de se conseguirem unir, defender a vantagem, de poderem saber sofrer. É importante também realçar este tipo de vitórias, que contam como as outras mas têm um sabor especial, pela forma como a equipa demonstra saber sofrer. Quando temos um caudal ofensivo muito grande, quando somos uma equipa marcadamente ofensiva, acabamos por fazer golo, fazemos mais do que um por jogo, mas neste momento foi importante fazer um, não sofrer, uma prova muito clara da capacidade do Braga."

Importante ganhar: "É uma vitória que tem o mesmo sabor do que as outras, mas tínhamos apenas dois dias de intervalo entre um jogo e outro. Um jogo que foi extremamente desgastante não só emocionalmente, mas também fisicamente. Hoje pagámos um bocadinho essa fatura de termos a equipa não tem bem fisicamente com desejaríamos. Mas acima de tudo o que fica é o resultado, a capacidade da equipa ter demonstrado mais uma vez saber sofrer. Festejei porque foi uma vitória importante para nós darmos sequência àquilo que nós queremos, que é ganhar em cima de ganhar, este é o nosso objetivo. Temos de saber também que há momentos que ganhamos melhor, ganhamos de forma mais bonita, hoje não foi o caso, mas ganhámos e somámos mais três pontos na nossa caminhada."

Ideia de colocar uma equipa muito virada para a frente: "Era acima de tudo de tentar capitalizar o jogo anterior do Vitinha e do Abel [Ruiz], que estiveram muitíssimo bem, estavam super motivados para dar o seu melhor, com Ricardo [Horta] e Iuri [Medeiros] a apoiar nas alas, como tem sido habitual, mas tentámos também manter o equilíbrio da equipa, para não pensarmos que íamos ter uma equipa só marcadamente ofensiva, tivemos esse equilíbrio também e prova disso é não termos sofrido golo. Uma equipa que soube defender bem durante os 90 minutos, não permitimos grandes oportunidades ao adversário, e acabámos por fazer o nosso golo que nos permite somar mais três pontos."

Torce pelo Sporting no dérbi frente ao Benfica? "Não, nesta altura aquilo que tenho a dizer sobre isso é que somámos 37 pontos hoje, uma marca muito boa, das melhores daquilo que temos registo no Braga. O que nós queremos é, ganhando este jogo, começar a partir de hoje a pensar no Paços de Ferreira, que é o nosso foco, será sempre aquele que nós queremos atacar."